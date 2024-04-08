Предприниматели Ленинского округа подключились к месяцу чистоты и благоустройства

Глава Ленинского городского округа провел очередную встречу с бизнес-сообществом муниципалитета. На этот раз главной темой совещания стала уборка прилегающих территорий к объектам торговли, сообщает пресс-служба администрации Ленинского округа.

«Вместе с заместителем начальника территориального управления начальником территориального отдела Nº3 Дмитрием Богдановым и торгово-промышленной палатой провели встречу с бизнес сообществом нашего округа по приведению в порядок объектов торговли и уборки прилегающих территорий. В рамках подготовки к летнему сезону наши предприниматели приступили к уборке прилегающих зон, мытью фасадов, ремонту дорожек и входных групп, а также устранению граффити и покраске ограждений и бордюров», — приводятся в сообщении слова Станислава Каторова.

Он отметил, что завершится генеральная уборка Ленинского городского округа 27 апреля общеобластным субботником.

«Месяц чистоты и благоустройства в Ленинском городском округе, как и по всей Московской области, завершится единым днем общеобластного субботника. В этот день приводить территории в порядок выйдут все коммунальные службы муниципалитета, подведомственные и подрядные организации, а также неравнодушные жители округа», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что присоединиться к экологической акции сможет любой желающий.

Участникам не придется беспокоится о том, как донести грабли и лопаты, весь необходимый инвентарь выдадут на местах. В этом году в Ленинском городском округе будут подготовлены десятки пунктов выдачи инвентаря.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.