Предприниматели Ленинского округа подарили кровать труженице тыла

В Ленинском городском округе бизнес-сообщество продолжает оказывать адресную помощь ветеранам в преддверии 80-летнего юбилея Победы. Компания «Полиграф Мастер Про», занимающаяся полиграфией в северной промзоне в Видном, доставили специализированную кровать 94-летней труженице тыла Раисе Бондаренко. Об этом сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«Мама родилась и выросла в Егорьевске, во время войны ребенком работала на ткацкой фабрике. Шили шинели для фронта, работали сутки напролет, даже ночевали прямо в цехах. Когда закончилась война, ей было всего 14 лет. Она попадает сразу в две категории — дети войны и труженики тыла», — приводятся в сообщении слова дочери ветерана — Светланы Вадимовны.

Сейчас в силу возраста и состояния здоровья Раиса Васильевна уже не встает с кровати, поэтому, чтобы за ветераном было удобнее ухаживать родственникам, семья попросила приобрести специализированную медицинскую кровать. Сотрудники полиграфии приобрели не только ее, но и комфортный противопролежневый матрас, а также вручную занесли конструкцию на 12 этаж, так как в доме нет грузового лифта.

«Мой папа был одним из первостроителей Видного. Однажды он поехал в подмосковный санаторий, где мама тогда работала официанткой. Там они и познакомились, и папа увез маму в Видное», — рассказала историю семьи Светлана Вадимовна.

В преддверии 80-летия Великой Победы Раиса Васильевна Бондаренко получила юбилейную медаль.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.