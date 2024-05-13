Предприниматели из Ленинского округа посетили детские дома Луганска

В подмосковном Ленинском городском округе предприниматели, члены Торгово-промышленной палаты муниципалитета, выступили с благотворительной инициативой и посетили три детских дома в Луганске. В рамках поездки, ребят, оставшихся без родителей, порадовали подарками в виде игр, развивающих пособий, материалов для творчества, пасхальными кексами и мороженым. Об этом сообщила пресс-служба главы Ленинского округа Станислава Каторова.

Посетить детские дома Луганской народной республики отправились руководитель частных детских учреждений «Надежда», хореографический ансамбль «Соловушка», руководитель аппарата Торгово-промышленной палаты Ленинского городского округа.

«Все два года с начала спецоперации особое внимание уделяется не только бойцам и их семьям, но и мирным гражданам, проживающим на новых территориях России, в особом внимании нуждаются дети, лишённые заботы и любви родителей. И только приехав к ним, пообщавшись с педагогами, понимаешь, что идёшь правильной дорогой и наша помощь им сейчас особенно нужна. Эта поездка была первой, но мы планируем поддерживать общение на постоянной основе», — приводятся в сообщении слова руководителя сети частных детских учреждений «Надежда» Надежды Белитовой.

Для ребят из детских домов был проведен творческий мастер-класс, занятие по танцам и гимнастике.

Еще одной важной целью поездки предпринимателей Ленинского городского округа в Луганск стало знакомство с руководителями частных детских учреждений. При поддержке Министерства образования и науки Луганской народной республики был проведен бизнес-завтрак на тему «Все о частном детском образовании из первых уст». Представители из Луганска провели экскурсии по своим учреждениям, рассказав об особенностях работы на территории их региона, поделились опытом, ответили на вопросы и наметили план дальнейшей работы, как в онлайн, так и в офлайн-формате.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.