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В России исчезнут из продажи напитки в алюминиевых банках объемом 0,5 литра

Компания «Урбан Крафт» снимает с производства пол-литровые банки. Производитель с 25 октября будет принимать заказы на тару объемом 0,45 литра.

Такое решение объясняется снижением спроса на классические банки.

«Пива в банках 0,5 больше не будет. Как и любого другого напитка», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Ранее глава компании «Очаково» Алексей Кочетов прокомментировал предложение Минфина России ввести акциз на квас. По его словам, это приведет к «дискредитации» напитка.