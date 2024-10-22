Глава «Очаково»: акциз на квас приведет к «дискредитации» напитка

Глава компании «Очаково» Алексей Кочетов прокомментировал предложение Минфина России ввести акциз на квас. По его словам, это приведет к «дискредитации» напитка, сообщает РБК .

Минфин РФ предложил признать квас сахаросодержащим напитком. Исходя из этого, он будет попадать под уплату соответствующего акциза.

Алексей Кочетов направил письмо на имя министра финансов РФ Антона Силуанова. В документе президент «Очаково» заявил, что акциз на квас приведет к «дискредитации» кваса, который считается одним из символов русского народа.

По словам промышленника, с введением акциза производителям придется изменить традиционную рецептуру и использовать сахарозаменители. Это может повлиять на вкус. Кроме того, изменения в налогообложении могут негативно сказаться на темпах роста производства.

Кочетов считает, что из-за этого россияне начнут предпочитать квасу иностранные газированные напитки, которые опасны для здоровья.

Ранее союз пивоваров допустил «великую депрессию» на фоне резкого роста акцизов. Мера может привести к тому, что у производителей пива не останется средств даже на поддержание технологического оборудования.