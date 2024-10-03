Союз пивоваров допустил «великую депрессию» на фоне резкого роста акцизов

Союз российских пивоваров считает, что в ближайшем будущем в отрасли может случиться «великая депрессия», так как новые планы по увеличению акцизов на пиво существенно отразятся на пивоваренном деле в стране, сообщает «Интерфакс» .

«Новое резкое повышение акцизов, о котором никто даже не посоветовался с отраслевым экспертным сообществом, „съест“ практически всю маржу производителей, если не перекладывать расходы в розничные цены на пиво», — заявил председатель совета союза, гендиректор ООО «Суздальский пивовар» Даниил Бриман.

Он считает, что при таком развитии ситуации у производителей пива не останется средств даже на поддержание технологического оборудования в исправном состоянии, а о развитии отрасли в таком случае речи вообще быть не может.

Согласно внесенному в Госдуму законопроекту, акциз на пиво с содержанием этилового спирта от 0,5% до 8,6% уже в следующем году могут увеличить с текущих 26 рублей до 30 рублей за один литр. А спустя еще два года — до 32 рублей за один литр.

Союз пивоваров переживает, что издержки также могут увеличиться за счет инфляции в логистике, увеличения стоимости сырья и упаковки.