ЦБ РФ повышает требования к капиталу банков по кредитам с залогом машины

С 1 ноября Центробанк увеличивает макропруденциальные требования к капиталу кредитных организаций по потребительским заемам под залог автомобиля, сообщает «Российская газета» .

Как отметили в Банке России, рост надбавок в сегменте заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН, соотношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам и займам к его среднемесячному доходу) свыше 50% будет дестимулировать выдачу кредитов гражданам, у которых есть высокая долговая нагрузка.

Практика выдачи подобных кредитов в стране расширяется. До 2023 года их доля была до 1% от общего числа потребкредитов по сектору в целом, а во втором квартале этого года показатель превысил 3%. При этом у отдельных банков он увеличился с нуля до половины предоставляемых заемов.

Во втором квартале порядка 40% нецелевых кредитов под залог машин организации предоставили гражданам, у которых ПДН составляет свыше 80%.