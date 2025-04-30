Предприниматели Балашихи поделились со школьниками секретами успеха

Открытый урок в рамках цикла встреч «История успеха», организованного Управлением инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки, прошел в школе № 30 городского округа Балашиха. Предприниматели, реализующие свои проекты на территории округа, поделились опытом с учениками профильных классов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Перед школьниками выступили генеральный директор ООО «Империя Здоровья и Красоты», основатель детского центра «Звездочки» Наталья Кучерова и генеральный директор ООО «Эмилеми» Кирилл Юрьев.

Наталья Кучерова рассказала о создании современного медицинского центра. Она также поделилась особенностями развития второго направления бизнеса — центра детского дополнительного образования. Особое место в ее рассказе заняли социальные инициативы и участие в благотворительных проектах, которые, по словам предпринимателя, являются важной частью ее работы.

Кирилл Юрьев представил свою историю становления в бизнесе, поделился секретами, которые привели его к успеху, а также сложностями, с которыми ему пришлось столкнуться. Предприниматель отметил, что ключевыми факторами устойчивого развития являются умение принимать нестандартные решения и строить доверительные отношения с партнерами.

Открытые уроки «История успеха» проходят в рамках проекта «Карьера в родном городе. Твой успешный выбор» и направлены на профессиональную ориентацию и мотивацию молодежи к предпринимательской активности в Балашихе.

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