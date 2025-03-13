Предприниматели Балашихи поделились опытом со школьниками округа

В школе № 27 Балашихи в рамках проекта «Карьера в родном городе. Твой успешный выбор» был проведен открытый урок, на котором представители НИИИ и «Акзо Нобель Декор» рассказали школьникам о личном опыте, специфике своих организаций и ответили на вопросы, сообщает пресс-служба администрации округа.

Мероприятие было проведено для учеников классов инженерно-технического профиля, для которых встреча была наиболее актуальна.

«У нас есть формат летней подработки, когда дети могут прийти и поучаствовать на самых простых работах, познакомиться с производством, посмотреть, насколько для них это будет интересно», — поделилась руководитель направления по работе с персоналом «Акзо Нобель Декор» Галина Алексеева.

Программа позволяет ученикам определиться с выбором будущей профессии, а также познакомиться с потенциальными работодателями.

Научно-исследовательский инженерный институт — это градообразующее предприятие, в стенах которого разрабатывается и производится продукция оборонного назначения.

«Акзо Нобель Декор» — российское подразделение одного из крупнейших в мире производителей лакокрасочных материалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что главная цель особых экономических зон — чтобы инвесторы могли реализоваться в полной мере.

По его словам, важно, чтобы каждый, кто приходит в индустриальные парки или особые экономические зоны, мог реализоваться полностью — с прибылью, внедрением всего самого умного и полезного и для человека, и для страны.