Предприниматели Балашихи обсудили антикоррупционные меры с надзорными органами 9 декабря

В Балашихе 9 декабря прошла встреча предпринимателей с представителями прокуратуры, налоговой службы и профильных ведомств, где обсудили итоги антикоррупционного исследования и планы поддержки бизнеса, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Балашихинской торгово-промышленной палате 9 декабря состоялась рабочая встреча предпринимателей с представителями контролирующих и надзорных органов. Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции, приуроченной к Международному дню борьбы с коррупцией.

В заседании участвовали представители городской прокуратуры, руководители налоговой службы, профильных ведомств и администрации Балашихи. Участники подвели итоги исследования «Бизнес-барометр коррупции» и обсудили вопросы, связанные с законодательными требованиями и реальной работой компаний.

Президент Балашихинской ТПП Анатолий Шестаков отметил, что ежегодные заседания позволяют предпринимателям напрямую обращаться к представителям служб и подводить итоги работы за год. Также обсуждались новые направления деятельности для дальнейшего развития палаты и поддержки бизнеса.

В этот же день прошло совместное заседание правления Балашихинской ТПП и Союза промышленников и предпринимателей Балашихи. Были подведены итоги работы за 2025 год и определены планы на следующий год. Особое внимание уделили участию во внеочередном XI Съезде ТПП Московской области, где избрали делегатов для представления интересов Балашихинского бизнес-сообщества.

Балашихинская ТПП объединяет более 220 предприятий и организаций города, защищая интересы бизнеса во всех сферах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с представителями ПАО «Газпром». На важной встрече было принято решение о догазификации почти 1 000 СНТ. Также обсудили реализацию ключевых программ по повышению надежности энергоснабжения региона.

«Сегодня мы проводим очень важную встречу, которая касается и газификации, и расширения мощностей газораспределительных станций, и всего, что связано с концессиями, теплоснабжением в Московском регионе. Активно реализуется президентская программа догазификации населенных пунктов, и наше Подмосковье имеет весьма заметную долю в проектах «Газпрома». Поэтому все эти актуальные вопросы мы вынесли на обсуждение. До наступления холодов мы должны завершить необходимые работы по подготовке наших муниципалитетов к отопительному сезону», — заявил Воробьев.