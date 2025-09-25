Предпринимателей Подмосковья приглашают на форум «Женщина третьего тысячелетия»

С 18 по 19 ноября пройдет IV международный форум «Женщина третьего тысячелетия». Мероприятие объединит женские сообщества, лидеров, предпринимателей, новаторов и творцов со всего мира, создавая уникальную платформу для обмена опытом и идеями. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья. Форум проводится при поддержке МИД РФ, Россотрудничества и информационного центра правительства Москвы, сообщает пресс-служба организаторов.

Международный форум «Женщина третьего тысячелетия» — уникальная площадка для объединения женщин-лидеров регионов Российской Федерации и зарубежных дружественных стран, для обмена опытом и знакомства с передовыми практиками, направленные на обсуждения роли женщин в современном мире.

Форум объединит участниц из 89 регионов России, стран СНГ, Азии, Европы и Африки. Это ключевая площадка для:

Продвижения женских инициатив в бизнесе, технологиях и социальной сфере.

Укрепления международного сотрудничества и презентации региональных проектов.

Создания новых экономических и культурных коллабораций.

В 2024 году форум стал площадкой для более 300 делегатов из регионов России и 40 стран мира, включая Катар, Пакистан, Бразилия, Бруней, Эквадор, Хашимитского Королевства Иордании, Монголии, Республики Гамбия, Сирийской Арабской Республики Кубы, Республики Сингапур, Филиппины, Китая, Республики Камерун и др.

Форум подтвердил статус ключевой площадки для продвижения женских инициатив и укрепления международных деловых связей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.