Предпринимателей Подмосковья приглашают на форум «Женщина третьего тысячелетия»
С 18 по 19 ноября пройдет IV международный форум «Женщина третьего тысячелетия». Мероприятие объединит женские сообщества, лидеров, предпринимателей, новаторов и творцов со всего мира, создавая уникальную платформу для обмена опытом и идеями. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья. Форум проводится при поддержке МИД РФ, Россотрудничества и информационного центра правительства Москвы, сообщает пресс-служба организаторов.
Международный форум «Женщина третьего тысячелетия» — уникальная площадка для объединения женщин-лидеров регионов Российской Федерации и зарубежных дружественных стран, для обмена опытом и знакомства с передовыми практиками, направленные на обсуждения роли женщин в современном мире.
Форум объединит участниц из 89 регионов России, стран СНГ, Азии, Европы и Африки. Это ключевая площадка для:
- Продвижения женских инициатив в бизнесе, технологиях и социальной сфере.
- Укрепления международного сотрудничества и презентации региональных проектов.
- Создания новых экономических и культурных коллабораций.
В 2024 году форум стал площадкой для более 300 делегатов из регионов России и 40 стран мира, включая Катар, Пакистан, Бразилия, Бруней, Эквадор, Хашимитского Королевства Иордании, Монголии, Республики Гамбия, Сирийской Арабской Республики Кубы, Республики Сингапур, Филиппины, Китая, Республики Камерун и др.
Форум подтвердил статус ключевой площадки для продвижения женских инициатив и укрепления международных деловых связей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.
«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.