Предприниматель Подмосковья наказан за незаконную перевозку строительного мусора

Сергиево-Посадский районный суд отклонил жалобу местного индивидуального предпринимателя на действия Минэкологии Подмосковья. Ранее мужчина уже был привлечен к административной ответственности в виде штрафа за незаконную транспортировку строительных отходов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Нарушение было зафиксировано камерой фотофиксации на автодороге М8 «Холмогоры». При этом камера сняла автомобиль, принадлежащий гражданину, дважды: в первый раз — загруженным боем кирпича, второй — на обратном пути, уже с пустым прицепом. Электронный талон на перевозку не оформлялся, следовательно, произошел незаконный сброс отходов. За это гражданин подвергся штрафу», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Не согласившись с наказанием, предприниматель подал жалобу в суд, утверждая, что имеет лицензию на транспортировку отходов, а бой кирпича якобы перевозил по договору с другой организацией. Однако суд счел эти доводы недостаточными и оставил постановление о наказании в силе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.