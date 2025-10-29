Предприниматель из Шатуры обновил оборудование и расширяет производство мебели

Мебельная компания индивидуального предпринимателя Ивана Волкова уже 15 лет на рынке. До этого она существовала в формате торговой компании в другом регионе России. Как рассказал Иван Волков, когда пришла идея создать свое производство, было решено разместить его там, где он родился и вырос, где живут семья и друзья, то есть в Шатуре, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Мы начали производить мебель малой формы — это журнальные столики, полочки, стеллажи. И продавать это новым компаниям в Москве и области. Мы начинали с коллективом в 10 человек. А сейчас на производстве трудится около 30 человек. И все они жители нашего района», — рассказал Иван Волков, владелец мебельной компании.

«Примерно года три я работаю в этой компании. Позвал меня сюда друг. Мне здесь очень понравилось. И я не собираюсь никуда уходить. Делаем мебель. Конкретно я делаю каркасы на спинке. Помогаю на станках», — поделился Олег Грачев, сотрудник мебельной компании.

В настоящее время ассортимент мебельной компании включает корпусные и интерьерные кровати, шкафы, всевозможные аксессуары для мебели. В ближайших планах у предприятия — выйти на рынок с мягкими каркасами кроватей. В дальнейшей перспективе — производство мягкой мебели.

«Посмотрим, как у нас это будет получаться. Наше, наверное, основное конкурентное преимущество — это все-таки цена. Потому что мы изначально, когда запланировали переход к новому ассортименту, нацеливались на то, чтобы дать на рынок оптимальную цену для клиента. При этом мы старались не уронить качество. И это нам удалось», — считает предприниматель.

Мебель, произведенная в Шатуре, доставляется по всей России. В настоящее время производственные площади составляют около полутора тысяч квадратных метров. В месяц компания выпускает порядка 5–7 тысяч изделий, при производстве которых используется российское сырье: ламинированные плиты, гофрокартон, фурнитура.

«У нас есть в планах расширение этих производственных площадей. Мы хотим к этому прийти. В настоящее время ищем площадку для реализации наших проектов. И нам бы очень хотелось, чтобы эта площадка нашлась в нашем округе», — отметил Иван Волков.

Как рассказал Иван Волков, он не пожалел о переводе компании в Подмосковье. В 2022 году его мебельная компания получила субсидию на модернизацию производства от Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Предприниматель планирует снова воспользоваться мерами поддержки регионального правительства для развития собственного бизнеса.

Как ранее отмечал губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области продолжает работать большое количество иностранных компаний.

«Большое количество компаний иностранных работало и продолжает работать в Подмосковье. Они нас не подвели, даже если поменяли собственника, также продолжают работать», — сообщил Воробьев.