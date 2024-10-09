Предприниматель из Котельников получил субсидию от Мининвеста

Предприниматель и владелец двух кофеен автоформата «Vandal coffee» из городского округа Котельники Алексей Салин получил субсидию от Министерства инвестиций, промышленности и науки. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.

Мининвест в течение этого года принимает заявки на предоставление финансовой поддержки франчайзерам в целях возмещения затрат на аренду, коммунальные платежи и оборудование.

В своем интервью Алексей подчеркнул, что полученная субсидия для него — это не только финансовая поддержка, но и возможность для дальнейшего развития. Он отметил важную роль губернатора Московской области Андрея Воробьева, который создает условия для процветания малого и среднего бизнеса. Благодаря его инициативам и программе субсидий такие предприниматели, как Алексей, могут расширять свои горизонты, улучшать качество обслуживания и предлагать клиентам еще больше интересных и вкусных предложений.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что малый бизнес в Подмосковье занимает 24,8% валового регионального продукта.

«22% налогов мы получаем от малого бизнеса. Важно, что мы видим рост малого бизнеса и продолжительность работы частного бизнеса в Подмосковье», - сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области. 07.06.2023