Предприниматели могут приобрести на торгах 2 коммерческих помещения в районе Перово

В восточной части столицы на аукционы выставлены 2 коммерческих помещения площадью 98,1 кв. м и 157,4 кв. м. Приобретение этих объектов станет отличным решением для тех, кто планирует начать свое дело или расширить существующий бизнес, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Покупка коммерческой недвижимости для старта или расширения своего дела — ответственная процедура. Это не только поиск удобной локации, но и проверка документов, оценка рисков и правильное оформление сделки. Приобретение нежилых помещений на городских торгах удобно и прозрачно, а главное — все основные этапы проходят онлайн. Например, в районе Перово на открытых аукционах сейчас доступны два помещения, которые находятся на первых этажах жилых домов по адресам: улица Металлургов, дом 56/2 и Мартеновская улица, дом 15. Победители торгов смогут открыть в них любой вид бизнеса от творческой студии или кафе до детского развивающего центра», — отметил Пуртов.

Оба помещения имеют отдельный вход и подключение ко всем необходимым коммуникациям: электроэнергии, водоснабжению и канализации. Срок подачи заявок заканчивается 4 и 16 июля, сами аукционы состоятся 15 и 25 июля.

Желающим принять участие в торгах потребуется зарегистрироваться на онлайн-платформе «Росэлторг» и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Москва — город, развивающий предпринимательство. В столице на торги выставляют разнообразное имущество, витриной которого является столичный Инвестпортал. Раздел «Торги Москвы» содержит всю необходимую информацию о лотах — форму и условия реализации, документацию и фотографии. Также сервис позволяет совершать 3D-туры по объектам. В городских торгах можно участвовать и дистанционно — процедура проходит в онлайн-режиме.