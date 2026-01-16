Предприятия Подмосковья подготовили более 200 площадок для крещенских купаний в январе

В ночь с 18 на 19 января в Подмосковье откроют более 200 официальных площадок для крещенских купаний, где будут работать пункты с горячим чаем и угощениями, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ночь с 18 на 19 января в Подмосковье отметят Крещение Господне. Для проведения традиционных купаний подготовили более 200 официальных площадок. Адреса мест размещены на сайте министерства благоустройства Московской области.

Предприятия торговли и общественного питания обеспечат участников горячим чаем и угощениями. На всех площадках будут дежурить медицинские работники, спасатели и другие профильные службы для обеспечения безопасности.

Жителей региона просят посещать только официально оборудованные купели, соблюдать рекомендации специалистов и беречь здоровье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.