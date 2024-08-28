Предприятия Подмосковья инвестируют в разработки 200 млрд рублей в год

Подмосковные компании активно инвестируют в проведение внутренних исследований и разработок. Суммарные затраты бизнеса составляют 200 млрд рублей в год, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Ежегодные внутренние затраты на исследования и разработки частного бизнеса в Московской области составляют более 198 млрд рублей. Это существенные инвестиции, которые обеспечивают эффективную реализацию имеющегося в регионе научно-технического потенциала. В рамках реализации региональной программы „ Научно-технологическое развитие Московской области“, которая рассчитана на 2025–2030 годы мы планируем увеличить этот показатель примерно на четверть — до 246 млрд рублей», — рассказала зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она также отметила, что приоритетными сферами развития в области научно-технических разработок в Подмосковье являются беспилотные авиационные системы, ядерные технологии, фармацевтика и биомедицина, авиастроение, ракетостроение, электроника, химия, а также машиностроение и роботизация. По всем этим направлениям в регионе уже есть наработки, в которых заложен мощнейший потенциал для развития.

Московская область со своей стороны готова предложить технологическим инвесторам развитую научную и промышленную инфраструктуру. Также инвесторам в Подмосковье доступен широкий спектр мер поддержки: финансовой, имущественной, налоговой и другой.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области. Они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.

Также глава региона отметил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — заключил губернатор.