Предприятия Королева представили вакансии на «Кванториаде-2026»

Научно-технический фестиваль «Кванториада-2026» проходит в Королеве 9–10 апреля с участием ведущих предприятий наукограда. Компании представили инновационные разработки и более 350 вакансий, мероприятие посетили свыше 800 человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль ежегодно проводят в партнерстве с градообразующими предприятиями, представителями малого и среднего бизнеса и инновационными компаниями Королева. В 2026 году в числе участников — РКК «Энергия», ЦНИИмаш, КТРВ, КБхиммаш им. А. М. Исаева, 4 ЦНИИ Минобороны России, НИЦ «Фармоборона», НПО «Энергомаш», НПО ИТ, ООО «Лаборатория инновационных технологий» и другие организации.

Предприятия подготовили выставки инновационных технологий и продукции, мастер-классы, викторины, лекции и профориентационные занятия. Отдельной частью программы стала ярмарка вакансий.

В этом году ярмарку организовали на двух площадках — на территории фестиваля и в космическом шатре на центральной площади. Работодатели предложили более 350 вакансий, а посетители смогли узнать о востребованных специальностях, возможностях обучения и карьерного роста, а также получить конкретные предложения о трудоустройстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.