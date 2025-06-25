Предприятия Коломны вошли в топ лучших объектов гастрономического туризма в РФ

Музей «Коломенская пастила», музей «Калачная», фермерское хозяйство «La Ferme de Reve» («Ферма мечты») и агрофирма «ЭкоДеревушка» вновь вошли в топ лучших объектов гастрономического туризма в России по версии путеводителя о жизни со вкусом 50 Best Tastes of Russia, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Рейтинг составлен по результатам голосования 500 экспертов — ведущих рестораторов, отельеров, предпринимателей, шеф-поваров и других специалистов в сфере общественного питания, товаров и услуг, сельского хозяйства и гастрономического туризма. В итоге в список лучших попали сразу четыре предприятия городского округа Коломна.

«Коломенская пастила» — это музей истории со вкусом традиционной русской пастилы, где посетителям предложат салонные чаепития и экскурсии в атмосфере центра старинного русского города.

«Калачная» — здесь возродили старинный русский промысел, производство традиционного русского калача с минимальными вкраплениями новизны.

«ЭкоДеревушка» — агротуристический комплекс в селе Парфентьево, где в кафе гостям предложат блюда из собственных сыров, баранины, козлятины, мяса крокодила, виноградных улиток.

«La Ferme de Reve» («Ферма мечты») — это замок и прогрессивное фермерское хозяйство в деревне Доношово. Туристов привлекают архитектура в замковом французском стиле, виноградные улитки и другие местные экологически чистые продукты, ресторан, отель, прогулки вдоль дубрав, огородов и пастбищ.

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