Предприятия из Сибири познакомились с производством индустриальных масел в Подмосковье

Специалисты представили внедренные на предприятиях «Газпромнефть-СМ» решения, которые обеспечивают выпуск свыше 1000 наименований масел. Гибкость производственного цикла позволяет разрабатывать продукцию, которая обеспечивает надежной защитой тяжелонагруженное оборудование на стратегических объектах, а также специализированные смазочные материалы для уникальной техники и областей Крайнего Севера. Рецептуры построены на собственных базовых компонентах и проходят точный контроль в лаборатории компании.

«Газпромнефть-СМ» разрабатывает продукцию как для самых современных автомобильных двигателей, так и для сложного индустриального оборудования. Эффективное сотрудничество с партнерами позволяет оперативно реагировать на потребности рынка и создавать востребованные смазочные материалы для всех отраслей. Помимо высококачественных масел, смазок и технических жидкостей, мы предоставляем широкий спектр современных цифровых сервисов, которые помогают обеспечивать стабильную и бесперебойную работу техники», — отметил генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.