Предприятия из Дубны участвовали в создании отечественного двигателя Superjet-100

Отечественный самолет Superjet-100 совершил первый полет с российскими двигателями ПД-8. Пассажирский лайнер достиг скорости 500 км/ч и высоты 3 тыс. м. Участие в работе отечественного двигателя приняли компании из подмосковной ОЭЗ «Дубна»: ОКБ «Аэрокосмические системы», завод «ПРОМТЕХ-Дубна» и «Дубненский завод коммутационной техники» (все три компании входят в Корпорацию «ПРОМТЕХ»). Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Летные испытания опытного образца самолета SJ-100 с отечественными двигателями ПД-8 прошли в Комсомольске-на-Амуре. После приземления командир экипажа сообщил, что полетное задание выполнено в полном объеме.

Отечественный двигатель ПД-8 является одним из ключевых элементов программы импортозамещения в SJ-100. Во главе с «ОДК-Сатурн» (входит в ГК «Ростех») в работе над ним принимают участие сразу несколько предприятий Корпорации «ПРОМТЕХ», в том числе три резидента ОЭЗ «Дубна».

«ОКБ „Аэрокосмические системы“ и завод „ПРОМТЕХ-Дубна“ выполнили разработку, изготовление и монтаж электрожгутовой и трубопроводной обвязки для обеспечения надежной связи между агрегатами двигателя ПД-8 и самолетными системами. Еще одной комплексной задачей, выполненной специалистами опытно-конструкторского бюро, стала разработка и изготовление одной из испытательных установок для ПД-8. А силами „Дубненского завода коммутационной техники“ были выполнены разработка и производство специализированных изделий, а также серийных соединителей СНЦ144 и СНЦ147.

Также в рамках работы над двигателем «Казанский завод синтетического каучука» обеспечил изготовление огнестойких резинотехнических изделий (РТИ), защищающих двигатель от высоких температур и механических нагрузок.

Получение сертификата на ПД-8 запланировано на осень.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.