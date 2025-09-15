Предприятия и вузы Балашихи приняли участие в интеллектуальном квизе

Второй городской интеллектуальный квиз, приуроченный ко Дню машиностроителя и празднованию Дня города, прошел в Балашихе. Событие объединило 14 команд от ведущих промышленных предприятий и учебных заведений округа, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

К постоянным участникам присоединились новые команды: Академия РВСН имени Петра Великого, а также объединенный коллектив Университета имени Вернадского и телеканала «ТВ-360 Балашиха».

По итогам игры победителем стала команда 345-го механического завода. Второе место заняла команда Научно-исследовательского инженерного института, а третье место досталось «Криогенмашу».

Организаторами мероприятия выступили Союз промышленников и предпринимателей Балашихи и Балашихинская торгово-промышленная палата. Интеллектуальный квиз уже стал традицией города, а также площадкой, создающей новые возможности для неформального общения и укрепления партнерских связей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.