Предприятия Богородского промкластера высоко оценили на федеральном уровне

Директор Союза «Ногинская торгово-промышленная палата» Магомет Сакалов совместно с вице-президентом торгово-промышленной палаты РФ Дмитрием Курочкиным и руководителем направления Департамента проектной и инвестиционной деятельности ТПП РФ Сергеем Звягиным посетили промышленные предприятия Богородского округа и Электростали. Об этом сообщает пресс-служба администрации Богородского округа.

На территории Богородского индустриального парка гости осмотрели производственную площадку ООО «Арнест Косметикс» и провели переговоры с директором предприятия Антоном Павловым. В центре внимания были вопросы, касающиеся инвестиционных планов компании. Также были рассмотрены перспективы взаимодействия на уровне муниципальной, региональной и федеральной палат по направлению содействия в реализации инвестиционных проектов предприятия.

С высокотехнологичным производством ООО «Сисмекс Продакшн РУС» делегацию Палаты ознакомил руководитель производства Николай Ольшанский. Предприятие является дочерней компанией корпорации «Sysmex Corporation» — одного из лидеров мирового рынка в области лабораторной диагностики.

На площадке технопарка «Успенский» эксперты ТПП РФ также провели рабочие встречи с управляющим директором Николаем Дзюндзей. Посетили предприятия резидентов технопарка — завода полиэтиленовых труб ООО «АльфаПайп» и производителя кабельно-проводниковой продукции «Партнёр-Электро».

Деятельность производственно-коммерческой фирмы «Шталь-деталь» связана с металлообработкой и производством металлоизделий. О ключевых компетенциях и конкурентных преимуществах предприятия посетителям рассказал ее генеральный директор Александр Чемагин.

Подводя итоги поездки, Дмитрий Курочкин отметил высокий потенциал предприятий Богородского промышленного кластера и подтвердил готовность ТПП России поддерживать региональный бизнес и инвестиционные проекты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.