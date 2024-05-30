Предприятие в Серпухове изобрело новый вид макарон

Макароны с добавлением оливкового масла теперь выпускают в Серпухове на заводе «Маревен Фуд Сэнтрал», сообщила начальник отдела коммуникации компании Мария Ефимова.

Идея нового продукта зародилась внутри компании, а в роли музы выступили сами потребители.

«Люди добавляют масло при приготовлении, чтобы макароны не слипались. Мы пригласили технологов из Италии и России, и стали первыми, кто добавил оливковое масло в рецептуру и запатентовал это», — поделилась Мария Ефимова.

Компания специализируется на производстве широкого ассортимента продуктов питания — около 200 наименований.

Эксперты приписывают оливковому маслу целый ряд полезных свойств.

По словам начальника отдела коммуникации компании, в настоящее время в компании трудится 1600 человек, но благодаря постоянному расширению и модернизации производства всегда открыты вакансии.

Фирма успешно конкурирует с другими производителями продуктов питания Подмосковья: «Доширак Коя» из Раменского, «Мираторг» из Домодедовского района, хлебопекарной компанией «Багерстат Рус» из Егорьевска.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.