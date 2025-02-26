Предприятие в Кашире отшивает противодронные термоодеяла для отправки в зону СВО

Из-под лапки швейной машинки движется камуфляжная ткань, постепенно становящаяся большим чехлом для термоодеяла. После того, как чехол будет сшит, в него вложат начинку: 3 слоя вспененного полиэтилена высотой 4 мм. Затем по периметру пробьют пять отверстий и закрепят их люверсами. Изделие готово для отправки бойцам в зону СВО. Технику, личный состав, укрытые такими матами, противник через тепловизор засечь не сможет. Секрет — в хитрой начинке, сообщает пресс-служба администрации округа Кашира.

Одеяла с такой начинкой изготавливает в Кашире предприятие «Тепофол». Для наполнения компания использует вспененный полиэтилен с лавсановым или фольгированным покрытием собственного производства.

Идея отшива стратегически важных изделий появилась после того, как группа волонтеров обратилась с просьбой к руководству компании помочь с изоляционным материалом для изготовления антитепловизионного одеяла.

Волонтерам помогли, а изготовление одеял решили поставить на поток. Закупили швейное оборудование, необходимые материалы и приступили. Первые одеяла шили все работники предприятия: приходили пораньше, уходили попозже, строчили, наполняли, пробивали отверстия, крепили люверсы. Объединенными усилиями изготовили первую партию и сразу передали изделия на испытание через представителей Народного фронта в боевые подразделения. Получали обратную связь и учитывали пожелания.

Одеяла особо востребованы в зоне ведения боевых действий. Их ждут за лентой разведчики и штурмовые бригады. Они скрывают от БПЛА и авиации бойцов и технику, укрывают раненых на поле боя. Помогают сохранить тепло в блиндажах и окопах. Отверстия, пробитые по периметру, позволяют скреплять одеяла в полотнища большого размера без температурного моста.

Запросов на стратегические изделия много. Поэтому производство одеял компания поставила на поток. Швея Антонина Дмитриева легко отшивает в день порядка 14-15 камуфляжных чехлов размером 1,50×2,10 метра. А потом вкладывает наполнитель.

В прошлом году компания передала за ленту более 300 одеял. В этом году их количество увеличится.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.