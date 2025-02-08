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Предприятие Шатуры первым в России выпускает порционный сахар в биоразлагаемой упаковке

Компания «ВИП Сервис» в Рошале выпускает одноразовую посуду и упаковку, сотрудничает с РЖД и авиакомпаниями, сетевыми ресторанами быстрого питания. Предприятие работает в округе уже 24 года. В настоящее время у местного работодателя трудятся более 200 сотрудников, сообщила пресс-служба администрации городского округа Шатура.

Предприятие постоянно совершенствуется: внедряют производственные процессы, запускают новые линии, улучшают условия труда. Здесь важна и экологическая составляющая. При производстве одноразовых столовых приборов используют полипропилен — перерабатываемый вид пластика. Все необходимое сырье для производства компания закупает у российских производителей.

В скором времени предприятие «ВИП Сервис» начнет выпуск стиков сахара в биоразлагаемой упаковке. Новые станки уже поступили, сейчас идет наладка и монтаж.

«Компания постоянно расширяет производство. Сейчас нуждается в специалистах разной квалификации. По-настоящему заинтересованных в трудоустройстве готовы обучать. Не устану повторять — хватит ездить в Москву. Работу можно найти и рядом с домом», — отметил глава муниципалитета Николай Прилуцкий.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.