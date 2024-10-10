Предприятие Щелкова накормило гостей агропромышленной выставки «Золотая осень»

Посетители стенда Московской области на 26-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» смогли оценить 48 кг колбас и мясных деликатесов от крестьянского (фермерского) хозяйства «Еремино поле». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Московская область была представлена на выставке в составе 12 компаний. Они продемонстрировали свои достижения в области селекции и генетики, а также показали объем производства товаров агропромышленного комплекса и экспортный потенциал региона.

По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, одним из соэкспонентов стало крестьянское (фермерское) хозяйство «Еремино поле». В первый день мероприятия посетители стенда, включая студентов, профильных специалистов и других гостей, смогли продегустировать разнообразные фермерские колбасы, общий вес которых составил 48 килограммов.

«Еремино поле» расположено в городском округе Щелково и производит до 600 т продукции в год. На предприятии работает 50 человек. В настоящее время реализуется проект по строительству нового завода в городском округе Мытищи, что позволит увеличить объемы производства на 3 тыс. т в год и создать 50 новых рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.