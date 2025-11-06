Предприятие РПКБ завершило профориентационную акцию для школьников и студентов Раменского

Раменское приборостроительное конструкторское бюро подвело итоги Всероссийской акции «Неделя без турникетов». В течение месяца предприятие посетили более 300 школьников и студентов из Раменского, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Участники акции познакомились с процессом создания современной авионики и бортового оборудования, приняли участие в мастер-классах и представили собственные инженерные проекты. Генеральный директор АО «РПКБ» Александр Войт отметил высокий интерес молодежи к инженерным специальностям и подчеркнул важность проведения таких профориентационных мероприятий.

По итогам 2025 года предприятие посетили почти 600 учащихся, что в два раза превышает показатели предыдущего года. 45 человек выразили готовность заключить целевые договоры с РПКБ для дальнейшего трудоустройства.

Акция предоставляет будущим специалистам возможность изучить авиационную отрасль изнутри и определиться с профессиональным выбором.

