Предприятие Подмосковья расширит производство и создаст порядка 30 рабочих мест

В 2009 году на территории городского округа Воскресенск начало свою работу предприятие АО «Транскемикл-экспресс», специализирующееся на поставке и производстве химических реагентов. Сейчас предприятие ведет активную работу по расширению площади производства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Здесь существует как производственно-опасный объект с большим складом химических реагентов, с собственной железнодорожной веткой. Также здесь базируется автомобильная база с подвижным составом, который и осуществляет логистические поставки на различные предприятия нашей страны», — рассказал исполнительный директор Иннокентий Сохнев.

Предприятие получает на свою железнодорожную ветку вагоны с жидкой химией, складирует ее и после этого осуществляет поставки тем компаниям, которые либо не имеют железнодорожных путей, либо не имеют потребности в большом объеме химии.

Руководство начало активную работу по созданию новых направлений, что даст округу порядка 30 рабочих мест. Особое внимание в компании уделяют комфорту и развитию сотрудников: на базе предприятия установлена спортплощадка, площадка для волейбола. Также работники регулярно проходят различные обучения за счет компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.