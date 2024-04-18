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Экологически чистая российская ракета-носитель тяжелого класса «Ангара — А5» совершила свой первый пуск с космодрома «Восточный». Это первая тяжелая ракета-носитель, созданная после распада СССР. Она разработана предприятием «Криогенмаш» из Балашихи, передает пресс-служба администрации городского округа.

С помощью «Ангары» построят новую Российскую орбитальную станции, будут выводиться пилотируемые корабли и спутники.

Для нового стартового комплекса на космодроме «Восточный» «Криогенмаш» поставило системы заправки жидким кислородом, азотом и систему обеспечения температурного режима, тем самым обеспечив успешных пуск «Ангары».

«Начало летно-конструкторских испытаний космического ракетного комплекса „Амур“ с ракетами-носителями тяжелого класса «Ангара» на космодроме «Восточный» — важный этап проверки созданного нами оборудования, открывающий новую страницу в деятельности «Криогенмаша», — уточнил генеральный директор АО «Криогенмаш» Евгений Матвеев.

С 1959 года «Криогенмаш» создал оборудование более чем для 30 стартовых комплексов ракет-носителей, стендовых комплексов для испытания ракетных двигателей в России и за рубежом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.