Предприятие «Агрофирма Сосновка» в Коломне подтвердило статус племенного завода

сегодня в 16:52

Озерское сельскохозяйственное предприятие «Агрофирма Сосновка» вновь получило официальное подтверждение своего статуса племенного завода по разведению крупного рогатого скота голштинской породы от министерства сельского хозяйства РФ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Это уже третье подтверждение такого статуса, свидетельствующее о высоком уровне профессионализма предприятия и его соответствии всем необходимым требованиям.

Уже более 20 лет агрофирма занимается племенным разведением. Сейчас на предприятии содержится более 6,5 тыс. голов крупного рогатого скота, из которых 2,5 тыс. — дойные коровы. Производство молока составляет свыше 75 тонн в сутки. Коровы АО «Агрофирма Сосновка» неоднократно становились победителями областной выставки племенных животных «Звезда Подмосковья».

АО «Агрофирма Сосновка» входит в состав Агрохолдинга «ОСП агро», где общее поголовье крупного рогатого скота превышает 14 тысяч голов, включая 5,4 тысячи высокопродуктивных коров. Среднегодовой удой на одну фуражную корову составляет около 10,5 тонн, что позволяет производить около 55,9 тыс. тонн молока в год (в среднем 153 тонн в сутки).

Вместе с АО «Предприятие „Емельяновка“, АО „Агрофирма Сосновка“ является одним из ведущих племенных заводов по разведению голштинской породы. Ежегодно предприятия реализуют 500-550 голов племенных нетелей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.