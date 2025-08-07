«Праздновать нечего»: Вассерман рассказал о своем отношении ко Дню холостяка

«Мой личный опыт показал мне, что жизнь холостяка изобилует недостатками и проблемами, а пользы в ней особой не видно», — сказал Вассерман.

По его словам, он смотрит на своих женатых коллег и не видит преимуществ в свободной жизни. Назвать этот день праздником Вассерман никак не может.

День холостяка в России и других странах мира ежегодно отмечают 7 августа. Эта дата посвящена людям, не состоящим в браке — неженатым мужчинам и незамужним женщинам.

Ранее психотерапевт Екатерина Трофимова заявила, что частое нежелание богатых и успешных мужчин женится связано с «травмой холостяка» — обилием женского внимания, проблемами из детства и страхом перед отношениями. Такие мужчины не всегда видят недостатки свободного образа жизни — одиночество и потерю мотивации к развитию.