Неуловимые холостяки: почему Прохоров и Новиков не женаты

По ее словам, часто причина может таиться в проблемах из детства, особенностях образа жизни или личностных качествах: обеспеченные и знаменитые люди бывают сосредоточены только на себе, не всегда доверяют женщинам, слишком любят внимание противоположного пола.

Например, миллиардер Михаил Прохоров никогда не состоял в браке и только обещает это сделать на публику, а Аркадий Новиков развелся и как будто не спешит идти под венец снова.

Для таких мужчин очевидны плюсы холостяцкой жизни: полная свобода и отсутствие необходимости под кого-то подстраиваться, но они не всегда видят недостатки — одиночество и риск запустить себя, потерять мотивацию к жизни.