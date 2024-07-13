13 июля: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня отмечают Международный день головоломки, День первого чемпионата мира по футболу и Международный день горных пород.

Международный день головоломки

Каждый год 13 июля отмечают международный день головоломок. Его посвятили дню рождения Эрне Рубика - венгерского архитектора, дизайнера, родившегося 13 июля 1944 года.

Мужчина трудился преподавателем и в качестве способа объяснения придумал набор из 27 кубиков, грани которых имели разные цвета. Так и началась кубика Рубика – головоломки, которую любят и знают во всем мире.

Международный день головоломки посвящен не только кубику Рубика, но и другим видам головоломок. Их в мире огромное количество. Есть механические, печатные и устные головоломки.

День первого чемпионата мира по футболу

В Уругвае 13 июля 1930 года двумя матчами открылся первый чемпионат мира по футболу. В первый день чемпионата состоялась встреча между командами Франции и Мексики. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу Франции.

Также в тот день сыграли команды США и Бельги. Матч выиграла сборная Америки со счетом 3:0. Первый гол в истории кубка мира забил француз Люсьен Лоран в ворота команды Мексики на 19 минуте на матче с Мексикой.

Только на первом чемпионате мира не проводилась квалификация. Каждая страна, состоявшая в ФИФА, была приглашена на турнир, и сборные должны были дать согласие на участие в нём до 28 февраля 1930 года.

Последний матч сборной Франции на этом турнире состоялся против Чили. Его запомнили назначением первого пенальти в истории чемпионата мира. Удар совершил чилиец Карлос Видаль на 30 минуте встречи.

Международный день горных пород

Каждый год 13 июля отмечают международный день горных пород. Праздник напоминает всем про важность горных пород. Горные породы – это основа земной коры, и почти все их месторождения имеют промышленное значение. Однако они применяются не только в промышленности, но и просто популярны своей красотой у туристов и любителей природы.

Без горных пород не проходит строительство домов и дорог, работа энергетических предприятий и производство металлов. Также широко распространены горные породы для ювелирных украшений, скульптур и различного декора.

В праздник ежегодно организуют различные просветительские мероприятия, выставки, дни открытых дверей в геологических музеях, экологические акции и фестивали.

Именины

Сегодня именины отмечает Петр, Андрей, Филипп, Степан, Михаил.