Праздник в честь Дня знаний пройдет в каширском парке в понедельник

Это яркое и насыщенное мероприятие станет отличной возможностью для жителей и гостей города отметить начало нового учебного года в дружелюбной и праздничной атмосфере. Шествие первоклассников, мастер-классы, праздничный концерт, раздача шаров и многое другое ожидает всех гостей парка.

«Мы очень ждем гостей на нашем празднике. Данное мероприятие призвано еще раз подчеркнуть важность образования и сделать этот день особенным для всех участников», — рассказала директор парка Олеся Кожадей.

Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.