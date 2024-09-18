Праздник урожая состоялся в Большом Серпухове

На площади Центра культурного развития «Вертикаль» в Пущино состоялся яркий Праздник урожая. Жители и гости города смогли насладиться увлекательной программой, в которой были представлены оригинальные поделки из овощей и фруктов, впечатляющее огородное пугало, красочные букеты, вкусный осенний пирог, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На мероприятии была организована тематическая фотозона, проводились мастер-классы и работала ярмарка изделий ручной работы. Праздничный концерт подготовили творческие коллективы города, а также гости из деревни Большое Грызлово, Тульской области.

В рамках праздника состоялась благотворительная акция «Сундук добра». Горожане с радостью приносили излишки овощей — тыквы, кабачки, морковь, яблоки — которые были переданы в качестве угощения зубрам и зубрятам Приокско-Террасного заповедника.

Одной из главных событий праздника стало выявление «ОГОродного чемпиона». В этом году за победу боролись две огромные тыквы: круглая тыква, выращенная Марией Кривошеевой из Большого Грызлово, и длинная полосатая тыква, выращенная сотрудниками «Благоустройства».

С небольшим преимуществом победу одержала тыква от МБУ «Благоустройство». Габариты этого гиганта впечатляют — 97 см в длину и 23 кг веса.

Также были определены победители в других номинациях, таких как «Сдобные фантазии», «Удачный букетик» и «Дети в овощах». Все они были награждены ароматными большими пирогами.

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