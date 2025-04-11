Праздник труда отметили торжественным мероприятием в Ленинском округе

«Каждый из вас, кто сегодня трудится на благо нашего Ленинского округа, вносит огромный вклад, даже если это не всегда заметно вам самим, окружающие это видят. Каждый день вы обеспечиваете бесперебойную работу важнейших объектов, воспитываете новое поколение, строите, созидаете и двигаете вперед экономику. И сегодня, я хотел бы отдать особые слова благодарности нашим ветеранам труда, ребятам, которые вернулись со специальной военной операции и которые продолжают нести службу, защищая нашу страну. Мы с нетерпением ждем вашего возвращения», — сказал глава городского округа Станислав Каторов.

Более восьмидесяти сотрудников различных профессий были отмечены почетными грамотами, благодарственными письмами и знаками отличия Московской области и Ленинского городского округа за добросовестный труд и профессионализм в работе. Почетным гостем мероприятия стал заместитель председателя Московской областной Думы Александр Наумов. Он вручил от Московской областной Думы знаки «За труды» и почетную грамоту за достижение высоких результатов в профессиональной деятельности отличившимся сотрудникам.

«Знаково, что День труда проходит в преддверии и 1 мая, и нашего великого праздника — 80-летия Великой Победы. Я уверен, что это предзнаменование наших будущих побед, наших достижений, нашего успеха великого русского многонационального народа. Желаю динамичного развития и процветания Ленинскому городскому округу. Он является одним из локомотивов развития региона. Бюджет округа, созданный трудом жителей, сопоставим с бюджетами многих субъектов Российской Федерации — это заслуга тружеников. Новые предприятия, новые школы, новые детские сады, новые медучреждения — все это создано вашим трудом. Это дает импульс для дальнейшего движения вперед. Ведь в основе праздника — уважение к созидательному труду и людям труда, стремление создавать новое и достигать в своем деле выдающихся результатов», — рассказал Александр Наумов.

Завершилось мероприятие праздничным концертом, подготовленным местными творческими коллективами, которые подарили гостям хорошее настроение и заряд позитивной энергии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.