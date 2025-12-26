Праздник теряет статус приятного: почему детям нельзя дарить подарки за успехи

Многие помнят излюбленный вопрос Деда Мороза, от которого становится не по себе. В голове крутятся мысли: «А что если он знает, что я получил тройку за контрольную? Или разбил мамину вазу?». Тело сковывает страх, ведь на кону долгожданный подарок. Об этом рассказала РИАМО психолог «Онлайн-школы № 1» Кира Гольдштейн.

Почему Новый год превращается в экзамен для ребенка?

Она напомнила, что грозный Дедушка Мороз присаживается на стул, хмурит брови и поучительным тоном вопрошает: «Как ты учился в этом году?». Но в такой обстановке сложно расслабиться и порадоваться празднику. Уже много десятилетий взрослые превращают декабрь в годовой отчет о поведении ребенка. Фраза «это тебе за то, что ты хорошо себя вел» звучит как комплимент, но для детской психики она значит другое: «любовь, внимание и радость нужно заслужить».

Как пояснила эксперт, дело в том, что ребенок еще не умеет четко разделять поступки и свою ценность. Поэтому «хорошее поведение» для него равно ощущению «я хороший», а любое нарушение правил — угроза. В результате праздник теряет статус теплого приятного вечера, а становится экзаменом с условным зачетом. Это незаметно формирует у ребенка тревожную модель: «старайся быть удобным, не ошибайся, иначе в следующий раз не получишь подарок». В перспективе у детей может появиться склонность к перфекционизму, страх ошибок, зависимость от внешней оценки.

«Особенно парадоксально, что все это происходит в самую волшебную ночь года, когда психике полезнее всего чувствовать безусловность и принятие. Ощущение магии и волшебства теряется с появлением Деда Мороза, строгого проверяющего, который весь год следил, не слишком ли громко смеялся ребенок и не спорил ли с родителями», — сказала Гольдштейн.

Новый год — время принятия

По ее совам, с психологической точки зрения новогодний подарок — не награда и не инструмент воспитания, а способ передать послание: «ты важен», «я рад, что ты есть», «мне хотелось тебя порадовать». Чем меньше условий в послании, тем безопаснее и теплее оно воспринимается ребенком.

Психолог подчеркнула, что лучшие слова в этот момент звучат очень просто: «Я выбрал это для тебя», «Мне показалось, тебе понравится», «Это от меня, потому что я тебя люблю». В такие секунды ребенок получает не только коробку с ленточкой, но и ощущение принятия — а это самый устойчивый психологический ресурс.

«Но что делать, если взрослым хочется отметить усилия ребенка за прошедший год? Похвалить за учебу, старания, преодоление трудностей лучше в другой день. Помните, что дети запоминают не сам подарок, а атмосферу праздника и эмоции. Если в этих воспоминаниях есть тепло, юмор и искренность — значит, все получилось. Даже если под елкой оказалась не совсем та игрушка, которую заказывали Деду Морозу», — заключила собеседница.

