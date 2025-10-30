Праздник «Россия. Родина. Единство» пройдет в Орехово-Зуевском округе 4 ноября

Парки Орехово-Зуевского городского округа приглашают 4 ноября жителей и гостей на масштабный праздник «Россия. Родина. Единство». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В Парке 30-летия Победы ждут мастер-классы «Народные ремесла» на нескольких площадках, акция «Шествие дружбы» и масштабный флешмоб «89 регионов России». На сцене пройдет концертная программа «Многонациональная Россия», а после все желающие смогут проверить свои знания в историческом квесте «Одной историей едины». Завершится день беседой про Якова Флиера.

В парке «Дулевский» планируется фотозона «Образ России», ярмарка «Достояние Родины» и гастрономическое мероприятие «ДивноВкусно». Состоится большая концертная программа «Многонациональная Россия». Яркими событиями станут хоровод «Народ России» и акция «Шествие дружбы». Завершит программу исторический квест «Одной историей едины».

Парк в Дрезне предложит гостям отведать угощения на самоварной станции, проявить эрудицию в игре-викторине «Просторы нашей Родины» и поучаствовать в творческой зоне «Национальная палитра». Запланированы «Шествие дружбы» и флешмоб «Танцы народов России». Также пройдет уникальный мастер-класс по обжигу народных орнаментов.

В парке поселка Авсюнино пройдет тематическая фотозона «Россия — родина моя», праздничная концертная программа, исторический квест, блинная мастерская и хороводы дружбы.

В Куровском парке «Меланж» программа начнется с работы творческой мастерской, а затем продолжится детской игровой программой «Родина моя — Россия».

Подробную информацию о мероприятиях можно узнать в афишах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.