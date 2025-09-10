Настоятельница Воскресенского Новодевичьего монастыря игумения София заявила, что ожидающееся прибытие из Свято-Троицкого монастыря Симферополя ковчега с частицей мощей святителя Луки Крымского станет настоящим праздником для петербургских верующих, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Знаменательно, что мощи святителя будут находиться в Воскресенском Новодевичьем монастыре, ведь в 1931 году после тяжелой болезни и операции святитель Лука посетил наш монастырь. Краткое пребывание в монастыре стало моментом глубокой духовной перемены», — сказала игумения.

13 сентября в 8:30 в Казанском соборе монастыря пройдет торжественная церемония прибытия мощей святого Луки. Божественную литургию в этот день проведет епископ Кронштадтский Вениамин, наместник Александро-Невской лавры, в сопровождении священнослужителей Санкт-Петербургской епархии.

В основном к святому Луке обращаются с молитвами о выздоровлении от недугов — как телесных, так и духовных. Особенно часто к нему взывают страждущие, люди с болезнями, а также доктора перед хирургическими вмешательствами, моля о содействии и благополучном результате.