Праздник без последствий: как оформить корпоратив, чтобы не нарушить закон

Новогодний корпоратив для многих — та самая точка в конце года, когда можно наконец выдохнуть, поговорить с коллегами не только о задачах и отчетах и поднять бокал игристого. Руководству при этом расслабляться некогда, ведь любой неудачный сценарий праздника легко может повлечь за собой жалобы, внутренние конфликты и переписку с юристами. О том, какие подводные камни чаще всего всплывают на корпоративных вечеринках, рассказал РИАМО юрист, президент Московской юридической корпорации, член Московского клуба юристов и Московского английского клуба Вячеслав Печников.

Алкоголь всегда в топе рисков

«Если люди пьют в рабочее время и на рабочем месте, появление в состоянии опьянения можно расценить как грубое нарушение трудовой дисциплины. Это влечет последствия вплоть до увольнения. Вечеринка после окончания рабочего дня картину немного смягчает, но не отменяет ответственности. Драка, оскорбление коллеги или порча имущества по итогу все равно могут стать поводом для взыскания и расторжения трудового договора», — отметил Печников.

Чтобы потом не разбирать каждый инцидент по крупицам, юрист советует заранее договориться о простых вещах, например, какие напитки будут на столе, до какого момента мероприятие считается официальным, где проходит граница допустимого поведения. Чем четче это проговорено, тем меньше поводов для обид и фраз «я не знал».

Фото и видео — страх последних лет

«Снимать может каждый, а вот думать о последствиях публикации в соцсетях начинают, когда ролик уже разошелся. Снимок сотрудника на корпоративе — это его изображение и персональные данные. Если компания публикует такие кадры у себя без согласия человека, она рискует получить претензию. Особенно опасны „шуточные“ видео, где человека выставляют в смешном или унизительном виде», — предупредил юрист.

Печников назвал разумным минимумом для работодателя отдельные согласия на съемку и размещение. Людям нужно дать возможность официально отказаться и сразу объяснить, где именно могут появиться фотографии и ролики. По словам юриста, корпоратив уже давно перестал быть мероприятием чисто внутренним.

«Один неудачный кадр с дракой или странным конкурсом за пару часов улетает в паблики и Telegram-каналы и способен перечеркнуть годы работы над брендом работодателя. Потом руководству приходится объясняться не только с участниками праздника, но и с клиентами, партнерами, а иногда и с проверяющими органами», — рассказал специалист.

Рискуют и сами сотрудники, оказавшиеся в центре скандала. Достаточно ввести фамилию в строку поиска, и неловкое видео с корпоратива может всплыть при смене работы. Чтобы потом не искать, кто виноват, Печников посоветовал заранее отсечь травлю и «издевательские» конкурсы, не поощрять публикацию компрометирующего контента и честно донести до коллектива, что на такие истории у компании будет жесткая реакция.

Травмы и конфликты

«Здесь много зависит от формата самого праздника. Когда корпоратив проходит на территории компании и фактически считается частью рабочей жизни, к работодателю могут возникнуть вопросы по обеспечению безопасности. Даже если случай не признают производственным, никто не мешает пострадавшему обратиться в суд и потребовать компенсацию. Суд будет смотреть, насколько разумно все было организовано, вплоть от выбора площадки до работы охраны», — отметил эксперт.

Аналогичная логика действует и при драках, когда отвечают конкретные участники, но работодателю тоже придется объяснять, почему он допустил ситуацию, когда сочетание крепкого алкоголя и сомнительных конкурсов вышло из-под контроля. Печников убежден, что большую часть проблем можно снять заранее, если относиться к празднику как к проекту, а не к стихийному застолью.

«Никто не призывает превращать корпоратив в скучный инструктаж. Но четкие правила, нормальная площадка, четко обозначенные границы и внимательное отношение к людям сделают вечер безопасным и приятным», — подвел итог юрист.

