Праздничный вечер провели в Химках ко Дню народного единства

Дом культуры «Брехово» собрал химчан в преддверии ежегодного государственного праздника — Дня народного единства. 2 ноября вместе с жителями в мероприятии приняли участие председатель совета депутатов округа Сергей Малиновский и депутат Алексей Федоров, сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

«Эта дата напоминает, что сила России заключается в уважении к традициям, взаимопомощи и общих ценностях. Праздник учит всех нас беречь историю и свободу, быть рядом друг с другом в любых обстоятельствах», — сказал Сергей Малиновский.

Праздник открыл концерт с участием коллективов театральной, вокальной фольклорной и хоровой студий — «Мирида», «Зоренька», «Сцена», «Золотая карусель» и «Вокализ». На мероприятии также прозвучали стихотворения и песни о Родине, дружбе и мире.

На празднике работали и интерактивные площадки: анимационная программа, конкурсы и семейные игры. Завершением вечера стала дегустация «Кухня народов России», где участники попробовали традиционные блюда регионов страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.