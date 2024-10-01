Праздничный концерт ко Дню учителя прошел в Университете просвещения

В Демидовском зале Государственного университета просвещения прошел праздничный концерт в преддверии Дня учителя. Он объединил студентов-активистов, преподавателей, ветеранов и почетных гостей Просвета, сообщает корреспондент РИАМО с места событий.

Приветственное слово произнесла заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова. Она акцентировала внимание на важности роли педагогов в обществе, которая сохраняется на протяжении всей истории.

«День учителя — это наш общий праздник. В жизни каждого из нас есть великие учителя, которых мы помним, чтим и считаем своими наставниками», — отметила она.

Ольга Колударова пожелала собравшимся мирного неба, чтобы никакие угрозы не помешали педагогам воспитывать молодое поколение, и поблагодарила педагогов за их труд.

Гостям был представлен подарок в виде выступлений творческих коллективов Просвета.

День учителя в России празднуется 5 октября.