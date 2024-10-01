Праздничный концерт ко Дню учителя прошел в Университете просвещения
В Демидовском зале Государственного университета просвещения прошел праздничный концерт в преддверии Дня учителя. Он объединил студентов-активистов, преподавателей, ветеранов и почетных гостей Просвета, сообщает корреспондент РИАМО с места событий.
Приветственное слово произнесла заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова. Она акцентировала внимание на важности роли педагогов в обществе, которая сохраняется на протяжении всей истории.
«День учителя — это наш общий праздник. В жизни каждого из нас есть великие учителя, которых мы помним, чтим и считаем своими наставниками», — отметила она.
Ольга Колударова пожелала собравшимся мирного неба, чтобы никакие угрозы не помешали педагогам воспитывать молодое поколение, и поблагодарила педагогов за их труд.
Гостям был представлен подарок в виде выступлений творческих коллективов Просвета.
День учителя в России празднуется 5 октября.
Фото - © пресс-служба Университета просвещения
Фото - © пресс-служба Университета просвещения
Фото - © пресс-служба Университета просвещения
Фото - © пресс-служба Университета просвещения
Фото - © пресс-служба Университета просвещения
Фото - © пресс-служба Университета просвещения
Фото - © пресс-служба Университета просвещения
Фото - © пресс-служба Университета просвещения