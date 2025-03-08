Праздничный концерт к 8 марта прошел в Можайском округе

Подарком для прекрасной половины нашего округа стали трогательные стихи и песни, воспевающие матерей, жен, дочерей и сестер. Артисты Можайского культурно-досугового центра вложили душу в каждое выступление, создав неповторимую атмосферу теплоты и сердечности. Публика с энтузиазмом поддерживала любимые мелодии, награждая артистов бурными аплодисментами.

Со словами поздравлений к гостьям праздника обратились депутат Московской областной думы Татьяна Сердюкова и социальный координатор Государственного фонда «Защитники Отечества» в Можайском округе Галина Аксенова.

Концерт «Мы славим женщину России» стал замечательным сюрпризом для всех женщин, наполнил их сердца радостью, гордостью и весенними эмоциями. Это мероприятие вновь подчеркнуло, что русская женщина — воплощение красоты, мудрости и бескорыстия.

Ранее губернатор Воробьев поздравил женщин Подмосковья с 8 Марта.

«8 Марта — это, безусловно, приближение весны, чего-то радостного. <…> Хочу поздравить всех женщин Московской области, которые являются опорой и на работе, и дома. Желаю мира, добра, любви и, конечно, здоровья», — сказал Воробьев.