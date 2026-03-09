Праздничный концерт «Для вас, любимые» прошел в Павловском Посаде
Фото - © Администрация Павлово-Посадского г.о.
7 марта в Павловском Посаде в Доме культуры «Большедворский» для дорогих мам, бабушек, сестренок, подруг, коллег и всех-всех-всех прошел состоялся праздничный концерт «Для вас, любимые», передает пресс-служба администрации муниципалитета.
На протяжении всего концерта чувствовалась особенная теплая атмосфера, созданная любимыми зрителями, и, конечно же, руководителями коллективов и самими артистами:
— Коллектив эстрадного танца «Феерия», руководитель Ирина Ирвачева
— Коллектив народного танца «Искорка», руководитель Елена Шишкина
— Вокальная студия «Мастерская Алисы», руководитель Надежда Илларионова
— Вокальная группа «Созвездие» и группа «Аккорд», руководитель Алексей Кузьмин
— Вокальная группа «Ностальгия», руководитель Ольга Титова
— Кружок «Зумба дети», руководитель Юлия Архипова.
«С праздником, милые женщины. Пусть этот праздник будет лишь началом череды счастливых дней, наполненных любовью, заботой и весенним цветением!», — отметила Ольга Титова.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.