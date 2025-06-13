Праздничный флешмоб ко Дню России состоялся в Щелкове

В городском округе Щелково, в самом его центре — на площади Ленина — состоялся праздничный флешмоб, посвященный Дню России. В мероприятии приняли участие жители, молодое поколение и народные коллективы городского округа, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В общей сложности к патриотической акции присоединились более 200 человек. Участники исполнили несколько известных песен и подготовили танцевальные номера в русском народном стиле. Десятки российских флагов, хоровод, хорошее настроение и национальные костюмы — атмосфера праздника была по-настоящему творческой и дружной.

Кроме того, в городском округе был организован ряд праздничных мероприятий в парках. Также жителей Щелкова с праздником поздравил глава городского округа Андрей Булгаков.

«С Днем самой сильной, уникальной, великой и любимой всем сердцем страны!», — сказал он.

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