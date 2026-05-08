«Праздничный блюз»: как бороться с плохим настроением перед значимой датой

Психолог Софья Зуева рассказала, почему перед праздниками возникает упадок настроения и как с ним справиться, сообщает Piter.tv .

Синдром «праздничный блюз» — это устойчивое снижение настроения накануне значимых дат. Чаще всего о нем говорят перед Новым годом, но похожие переживания возникают и перед другими событиями. По данным Американской психологической ассоциации, почти 90% людей хотя бы раз сталкивались с таким состоянием.

Зуева отметила, что одной из причин становится разрыв между ожиданиями и реальностью, сезонная усталость и дефицит солнца. Влияют и семейные конфликты, а также сбой привычного режима в длинные выходные.

«Подавленные эмоции разрушают тело. Давая себе легальное разрешение на злость в безопасной дозе, вы сбрасываете напряжение», — рассказала психолог.

Эксперт советует пересмотреть сценарий «идеального праздника» и отказаться от навязанных обязательств. Полезно выделять время для безопасного выражения эмоций, использовать простые сенсорные ритуалы — например, разбирать гранат или принимать горячую ванну для рук.

Также Зуева рекомендует больше гулять, соблюдать режим сна и не злоупотреблять алкоголем, поскольку он усиливает тревожность после кратковременного расслабления.

