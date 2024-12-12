Праздничные плакаты украсили Москву в честь Дня Конституции

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Специалисты комплекса городского хозяйства украсили столицу в честь Дня Конституции, который отмечается 12 декабря. На рекламных билбордах и афишных стендах разместили 350 праздничных плакатов, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Подготовлены тематические видеопоздравления, которые будут транслироваться в четверг на цифровых билбордах и медиафасадах домов на Новом Арбате и Спартаковской улице», — добавил он.

Бирюков также отметил, что российские флаги и праздничное панно украсили здание Госдумы. Триколоры установили на фасаде Совета Федерации.

Он подчеркнул, что для украшения города ко Дню Конституции дополнительно ничего не закупалось. Все элементы используют повторно после передекорирования и замены полотен.

По словам главы комплекса городского хозяйства, вечером 12 декабря на центральных улицах Москвы будет работать праздничная архитектурно-художественная подсветка.