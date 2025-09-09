Праздничные мероприятия в честь Дня муниципального округа прошли на 3 площадках

В минувшие выходные муниципальный округ Шатура отметил день рождения. По традиции площадок для празднования было три: это города Шатура, Рошаль и село Дмитровский Погост. Мероприятий — десятки, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Центральный бульвар города Шатуры стал точкой притяжения гостей праздника. Здесь прошел концерт уличных музыкантов, перформансы. Об интересных фактах из жизни округа можно было узнать на выставке «Шатура во времени».

В парке имени Гагарина для детей организовали мастер-классы, спортивные состязания, работал музей под открытым небом. Здесь по фотографиям можно было узнать, как зарождалась Шатура.

Показательные выступления устроили сотрудники МЧС в сквере «Олимпийский». Жители и гости округа увидели в деле пожарных 33 ПЧ. Они потушили условный пожар, продемонстрировали работу гидравлического оборудования, а еще поднялись на автолестницу.

День округа в Рошале начали по-спортивному. В парке «Крестов Брод» гости и жители города могли попробовать свои силы в сдаче норм ГТО и понаблюдать за зрелищными играми в баскетбол 3×3. На футбольном поле кипели не менее жаркие страсти — здесь встретились детские команды. А в Спортивно-культурном центре «Рошаль» прошли волейбольные баталии. Особенная локация праздника — «СВО». Волонтеры учили всех желающих плести маскировочные сети. Это жизненно необходимая вещь для наших бойцов. Здесь же можно было собрать «ложку добра» и написать пожелания для наших защитников.

В Дмитровском Погосте на площади перед Коробовским ДК проводили мастер-классы для детей и взрослых. Также на площади была организована фотовыставка, посвященная участникам СВО, а каждый желающий мог научиться плести маскировочные сети.

Завершилась праздничная программа выступлением артистов. На каждой площадке для зрителей выступали музыкальные коллективы и популярные исполнители.

Около 19000 человек посетили праздничные мероприятия в честь Дня округа на трех локациях: в Шатуре, Рошале и Дмитровском Погосте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.