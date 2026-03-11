Праздничную акцию «Милым дамам» провели волонтеры Подмосковья из Ленинского округа

Волонтеры Подмосковья из Ленинского городского округа 7 и 8 марта провели акцию «Милым дамам», приуроченную к Международному женскому дню. В рамках мероприятия добровольцы поздравляли жительниц округа и вручали им цветы, создавая праздничную атмосферу в общественных пространствах. Инициатива направлена на формирование положительного настроения у жительниц разных возрастных категорий, сообщили в пресс-службе главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Цель акции — выразить уважение и благодарность женщинам за их вклад в жизнь общества. Мы хотим подчеркнуть значимость каждого человека и напомнить о важности заботы, внимания и поддержки друг друга. Даже небольшой жест — цветок, улыбка или теплое слово –способен подарить радость, вдохновение и уверенность, что твой труд и ежедневные усилия замечены. Для нас важно, чтобы каждая женщина почувствовала внимание и признание», — сказала руководитель местного отделения движения «Волонтеры Подмосковья» Полина Романовская.

Всего было подарено 30 цветов. Для многих это стало неожиданным, но приятным знаком внимания. Всего в акции приняли участие 4 волонтера из местного отделения движения «Волонтеры Подмосковья».

Волонтеры Подмосковья из Ленинского округа регулярно организуют социальные и праздничные инициативы, направленные на поддержку жителей и развитие добровольчества. Акция «Милым дамам» является частью комплекса мероприятий, призванных формировать атмосферу уважения, внимания и взаимопомощи в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела.

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется „Доброе дело“, она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.